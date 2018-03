Album van BLØF bereikt gouden status

AAN is het twaalfde studioalbum van de Zeeuwse band en werd vorig jaar in mei uitgebracht. BLØF scoort momenteel een hit met de single Zoutelande met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, die eerder al bekroond werd met een gouden plaat. Het is de tweede nummer 1-hit van de band die aan de vooravond staat van een uitverkochte show in Ziggo Dome aanstaande zaterdag.

BLØF is een van Nederlands meest succesvolle bands. Ze braken door met de single Liefs uit Londen en scoorden sindsdien talloze hits. Sinds hun oprichting in 1992 bracht de band twaalf studio-albums uit en sleepten de muzikanten diverse muziekprijzen in de wacht, waaronder acht Edisons, zes 3FM Awards en de Popprijs. Sinds 2006 organiseert BLØF jaarlijks haar eigen meerdaagse festival Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland, de thuishaven van de band.

Op 14 en 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy.