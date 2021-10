Alec Baldwin: A-acteur maar nooit onbesproken

profielVan kwade opzet lijkt geen enkele sprake nadat Alec Baldwin (63) op een filmset een vuurwapen afvuurde op cameraregisseur Halyna Hutchins (42), die aan de gevolgen daarvan is overleden. Maar de acteur is inmiddels bekender om alle rellen en incidenten dan om zijn rollen. Het had niet veel gescheeld of de in New York geboren Baldwin was Batman in de gelijknamige film uit 1989 van Tim Burton. De felbegeerde rol ging uiteindelijk naar zijn collega uit Beetlejuice van een jaar eerder: Michael Keaton. Niet dat zijn carrière vervolgens in het slop raakte.