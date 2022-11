Alec Baldwin klaagt filmcrew aan voor fataal schot op set

UPDATE Radio 2-dj's Roodbeen en Kijk in de Vegte laten WK Qatar links liggen: ‘Ze bekijken het allemaal maar’

Jan-Willem Start Op!, de goed beluisterde ochtendshow van NPO Radio 2, heeft besloten het omstreden WK in Qatar links te laten liggen. Dat meldden presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte vanochtend in hun programma. Zij namen het besluit tijdens een gesprek over het omstreden interview waarin de WK-ambassadeur stelde dat homo’s geestesziek zijn en vrouwen alleen maar thuis mogen zitten.

