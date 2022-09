Alec Baldwin mogelijk aangeklaagd voor dodelijk schietincident

Alec Baldwin wordt mogelijk aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust. Hij is een van de vier mogelijke verdachten, meldt Deadline op basis van een brief van de openbaar aanklager van de stad Santa Fe. Bij het incident kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven.

De openbaar aanklager stelde vorige week dat mogelijk tussen de één en vier mensen worden aangeklaagd. In de opgedoken brief is te lezen dat een van de mogelijke verdachten ‘de bekende filmacteur Alec Baldwin’ is. De advocaat van Baldwin heeft op de brief gereageerd, en stelt dat sommige media ‘verkeerde conclusies trekken’ na het zien van de brief. De openbaar aanklager heeft immers nog niet besloten of er iemand wordt aangeklaagd, en zo ja wie, stelt de advocaat.

De FBI concludeerde vorige maand dat Baldwin de trekker van het wapen op de set van Rust ‘zeker weten’ zelf heeft overgehaald. De dienst heeft het wapen onderzocht en geconcludeerd dat het niet af kon gaan zonder dat iemand handmatig de trekker overhaalde. Baldwin stelt echter dat hij de trekker van het wapen waarmee dit gebeurde niet heeft overgehaald, maar dat het wapen uit zichzelf schoot.

In oktober schoot Baldwin cameravrouw Hutchins per ongeluk neer op de set van de western Rust. De acteur repeteerde met een wapen dat niet geladen hoorde te zijn, maar dat wel was. Ook de regisseur van de film raakte gewond. De politie in New Mexico, de staat waar het voorval plaatsvond, heeft de zaak nog in onderzoek.

