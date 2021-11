Alex Klaasens Snowponies is misschien wel het leukste kerstfeestje van het jaar

Kensington annuleert drie concerten: ‘We hopen op begrip in deze grillige tijd’

Amper twee dagen nadat Kensington bekendmaakte dat zanger Eloi de band gaat verlaten, laat de groep nu ook weten dat hun drie concerten in december niet door kunnen gaan. ‘Het is even een Wet van Murphy week momenteel, maar we hopen op jullie begrip in deze grillige tijd’, aldus Kensington.

13 november