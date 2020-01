Ali B in jury SBS 6-show We Want More

Ali B was eerder al jurylid in X-Factor, The Voice of Holland en The Voice Kids.

De auditierondes van We Want More lopen nog tot 15 januari. Als de kandidaten tijdens deze audities vier van de vijf juryleden weten te overtuigen, mogen ze door naar de volgende ronde. Kandidaten mogen tijdens de audities niet verslappen, want tot het einde ervan mogen juryleden hun stem ook weer intrekken. In het voorjaar moet het programma op de buis verschijnen.