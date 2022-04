Ali B ontkent beschuldigingen van Ellen ten Damme: ‘Vrolijke onschuldige flirt’

Ali B heeft in een statement gereageerd op de beschuldigingen van Ellen ten Damme die gisteren naar buiten kwamen. De zangeres stelde dat de rapper zich seksueels grensoverschrijdend heeft gedragen. Volgens Ali is daar niets van waar. ,,Wat een vrolijke onschuldige flirt was, wordt nu acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid.”

Gisteren werd duidelijk dat Ellen ten Damme een verklaring heeft afgelegd bij de politie over Ali B. Het betreft een voorval van acht jaar geleden bij de opnames van het programma Ali B en de Muziekkaravaan. De rapper nam haar mee naar Meknes om inspiratie op te doen voor een nummer. Die samenwerking mondde uit in het liedje Dit is wie ik moest zijn.

Ali reageert: ,,Gister kwam plotseling het nieuws dat Ellen ten Damme in 2014 door mij iets is aangedaan, wat ook bij slachtoffers van The Voice zou zijn gebeurd. Deze vage beschuldiging leidt in de media meteen tot reacties. Maar wat er nu beweerd wordt, klopt gewoon niet. Zo’n acht jaar geleden hebben Ellen en ik wat geflirt en gezoend. Zoals we dat jaren eerder ook al eens deden, vrijwillig en als twee volwassen mensen. Meer was het niet. We schreven daarna samen een mooi, persoonlijk kwetsbaar liedje en maakten een videoclip.”

Vriendschappelijk contact

Hij noemt het een ‘vrolijke onschuldige flirt’, die ‘acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid wordt’. ,,Erger nog, in de beeldvorming word ik nu dader en Ellen slachtoffer. Het is onbegrijpelijk want de jaren na 2014 stuurden we elkaar lieve berichten en zagen elkaar af en toe. Dat was steeds vriendschappelijk contact. Als ze mij zo’n lul vindt, waarom vraagt zij mij in 2018 dan persoonlijk om naar haar show in Carré te komen, en waarom nodigt ze mij in 2020 uit in haar kleedkamer in Apeldoorn waar we vervolgens een uur lang met elkaar lachen, knuffelen en goede gesprekken hebben? Ik snap er echt niks van. Ik heb haar gister gebeld en een bericht gestuurd om het te begrijpen, maar ik krijg nog geen reactie.”



Advocaat Bart Swier die Ali B bijstaat, vult aan: ,,Volgens Ali B is er niets voorgevallen tussen hem en Ellen ten Damme wat grensoverschrijdend was. Dat volgt ook uit hun vriendschappelijke contact na 2014. Haar beschuldigingen in de media hebben hem dan ook pijnlijk verrast maar wie eenmaal publiekelijk verdacht is gemaakt, is kennelijk een gemakkelijk mikpunt. Wie werkelijk meent een terecht verwijt te hebben, die meldt zich niet in een talkshow, maar bij justitie. Die doet daar dan onderzoek naar. Ten Damme noemt het zelf Middeleeuws om iemand publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en dat is exact wat ze nu heeft gedaan.”

Podcast

In de televisie-uitzending De Geknipte Gast van BNNVara vertelde Ten Damme gisteravond over haar ervaringen, overigens zonder een naam te noemen. Maar dat zij Ali B bedoelde werd vorige maand duidelijk in de podcast Aan de keukentafel van drummer Sietse Huisman. ,,Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over”, vertelde ze in een inmiddels verwijderde passage, die in handen is van deze site.



In De Geknipte Gast legde Ten Damme uit waarom het zo lastig kan zijn om (gerechtelijke) stappen te zetten. ,,In algemene zin denk je: ‘Oh dat gaat heel lang duren, officieel gedoe, rechtszaken, toestanden, kost geld, allemaal gezeik. Daar moet je maar zin in hebben. Dat hele gedoe, is het me dat waard? Zedendelicten kunnen moeilijk worden bewezen. Omdat het meestal tussen twee mensen gebeurt waar niemand bij is. Het is zijn woord tegen het jouwe. Als ik aan mezelf denk, als ietwat bekende persoon, is het helemaal vervelend. Iedereen weet je te vinden. Weet waar je uithangt. Je bent heel kwetsbaar. Je moet er behoorlijk wat voor over hebben om iets aan de grote klok te hangen.”



Toch nam ze dus die stap. ,,Er is nu een momentum om dat fenomeen van mannen die denken dat ze maar alles kunnen maken door status of geld of wat dan ook, een halt toe te roepen.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: