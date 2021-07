Ali B. ontkent strijd met Anouk: ‘Wij hebben een bijzondere band’

Ali B. wil vandaag voor eens en voor altijd duidelijk maken dat Anouk en hij een heel hechte band hebben. Volgers van de rapper suggereerden gisteren dat zijn uithaal naar zijn haters gericht was aan de zangeres. Absoluut niet waar, laat Ali B. weten. ‘We plagen elkaar constant, omdat we van elkaar houden kunnen we veel zeggen tegen elkaar.’

Anouk nam haar The Voice-collega eerder deze week op de hak nadat hij een foto van zijn afgetrainde torso deelde. ‘Je ziet eruit als een verkrampte chippendale’, plaagde de zangeres hem. Dat grapje kon Ali B. makkelijk hebben, maar hij kreeg nog veel meer reacties onder het kiekje. Niet allemaal even leuk en sommige zelfs erg gemeen. Daarom besloot de rapper gisteren in een bericht te reageren op alle haat.

‘Ja mensen ja.. Ja mijn borstspieren zijn onderontwikkeld. Ja mijn schouders ook. Ja mijn paar borsthaartjes heb ik niet geschoren. Ja mijn armen zijn niet getraind. Ja je ziet het gezicht van Trump op mijn buik als je goed kijkt’, begon Ali de post. ‘Maar vooral ja, deze twee middelvingers zijn voor al die mensen en VOORAL vrouwen die het altijd hebben over bodyshamen, maar overal mij af hebben lopen kraken in comments onder verschillende posts.’



Ali liet verder weten geen behoefte te hebben aan advies van deskundigen. ‘Dit werkt voor mij dus hou je verkooppraatjes over hoe fout mijn manier van werken is lekker bij je. Verder raad ik iedereen aan om te doen wat voor hem of haar werkt’, schreef hij.



Bijzondere band

Nadat Ali van zich af had gebeten, linkten zijn volgers het bericht aan de eerdere opmerking van Anouk. Zij dachten dat de felle woorden van Ali aan haar adres gericht waren. Dat gerucht wil de rapper uit de wereld helpen. ‘Mijn vorige post is 0,0 naar haar gericht, wij hebben een hele bijzondere band met heel veel vertrouwen en we plagen elkaar constant, omdat we van elkaar houden kunnen we veel zeggen tegen elkaar’, verduidelijkt Ali B. de situatie. ‘Zij incasseert nog veel meer van mij , dus laat ons lekker.’



Anouk zelf heeft weinig woorden nodig om duidelijk te maken dat ze een goede band heeft met de rapper. Onder het berichtje van Ali plaatst ze slechts een hartje.

