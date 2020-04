Ali B slaat terug naar Derksen en Van der Gijp: ‘Hoop dat iemand jullie een bloemetje brengt’

Ali B laat het tweetal weten ‘vooral de voorspelbaarheid van jullie mening’ jammer te vinden.



,,Dat wordt op een gegeven moment een beetje zielig. En ik hoop dat als jullie ooit eenzaam zijn, er ergens een weldoenertje is dat schijt heeft aan cynische meningen en jullie alsnog een bloemetje brengt.”



Van der Gijp en Derksen verweten Ali B in de uitzending van vrijdagavond op Veronica dat zijn bloemenactie ‘vooral om Ali B gaat’. Van der Gijp vond dat Ali eens iets anoniem zou moeten doen. ,,Hij moet altijd alles maar aan tv-programma’s linken”, mopperde Derksen mee.



In de uitzending van Jinek erna op RTL 4, waar Ali B te gast was, bracht talkshowhost Eva Jinek ter tafel dat er in de samenleving irritatie leeft over BN’ers die zich ‘nu ineens’ voor allerlei zaken inzetten. Daarbij haalde ze een aantal publicaties aan in andere media. Ali zegt zich daarin niet te herkennen. ,,Ik ben niet naar complimentjes aan het vissen. Wij willen met de bloemenactie iets bijdragen aan iemands leven. Het draait om de samenleving”, aldus de rapper. ,,Het belangrijkst is de intentie. Gun elkaar die ruimte. Als je iets wil bijdragen en iemand heeft er iets aan, blijf dat doen.”