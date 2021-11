Ali B slachtoffer van gewapende overval: ‘Ze wilden iets, dat heb ik ze gegeven’

UPDATE/VIDEOMeerdere personen hebben Ali B gisteravond overvallen in de straat waar hij woont. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de overval. Aanvankelijk leek het erop alsof de overval in de woning van de rapper plaats had gevonden, maar Ali B zelf laat in een bericht op Instagram weten dat het in zijn straat is gebeurd.

De politie meldde de overval rond 21.45 uur. Veel was er toen nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om meerdere daders gaat, hoewel het precieze aantal nog niet duidelijk is. Ze dreigden bij de overval met mogelijke vuurwapens. De donker geklede overvallers zijn er in een auto vandoor gegaan.



‘Hoop dat ze de daders snel pakken’

Zelf reageert de rapper op Instagram. Veel mag en kan Ali B. niet kwijt over de overval, stelt hij in het filmpje. Maar om geruchten uit de wereld te helpen en zijn vrienden en fans gerust te stellen, geeft hij wel een kleine update over de situatie.



De rapper legt uit dat hij met zijn chauffeur in zijn straat reed, toen hij plotseling werd overvallen. ,,We zijn gezond. Die mensen wilden wat hebben; ik heb het gegeven. Omdat ik denk: ja, hoe eerder je het geeft, hoe eerder je er vanaf bent. Dus geen zorgen, het gaat goed. Ik hoop dat ze de daders snel pakken. En nou ja, that’s it.”

Tegen Omroep Flevoland zegt hij dat hij van zijn ‘klokje’ is beroofd. Eerder deze week praatte de rapper in Op1 nog vol trots over het uurwerk. Of de overval daarmee te maken heeft, is vooralsnog niet duidelijk. Ali B. laat weten niet per se geschokt te zijn. ,,Je leest steeds vaker dat zulke dingen gebeuren”, doelt de artiest op eerder berovingen van bekende Nederlanders. ,,Ergens had ik al in mijn hoofd: het kan een keer gebeuren.”

Volledig scherm Ali B is donderdagavond overvallen door mogelijk gewapende mannen. © ANP

Geen interviews

Ali waarschuwt de media ook alvast: interviews zitten er niet in. ,,Ik ga met niemand praten hierover en laat de politie lekker zijn werk doen”, besluit hij.

Politie Flevoland laat op Twitter weten een melding te hebben gekregen van een gewapende overval in de straat waar Ali B. woont. Er zouden meerdere daders bij betrokken zijn. Het onderzoek loopt nog. Mensen die iets hebben gezien of informatie hebben, kunnen zich melden bij de politie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's op het gebied van Show:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.