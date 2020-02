Ali B tiert tegen Anouk na ruzie met Lil’ Kleine: ‘Hou je bek, vies vuil...’

Ondanks een openingsoptreden van songfestivalwinnaar Duncan Laurence draaide het begin van de eerste liveshow vanavond toch vooral om dé ruzie. Presentator Martijn Krabbé begon maar meteen over de ‘wilde speculaties’, verwijzend naar de berichten dat Anouk na de scheldpartij van Kleine nooit meer met hem in één studio zou willen zitten. Krabbé stelde de kijkers gerust: er waren vanavond gewoon vier coaches. ,,En allemaal in dezelfde ruimte’’, lachte hij.



De spanning hing daarna desalniettemin duidelijk in de lucht: zouden de twee kemphanen nog over de onenigheid beginnen? Uiteindelijk was het Ali B die het aandurfde. Zijn getier kwam na Anouks lovende woorden voor haar pupil Sophia Kruithof, die volgens haar zo melancholisch had gezongen dat ze eigenlijk naar huis wilde om haar kinderen en man te knuffelen.



,,Je mag míj knuffelen’’, bood Ali prompt aan. Bijna voordat hij klaar was met spreken reageerde Anouk al. ,,Nee’’, zei ze resoluut. ,,Ik zei een mán.’’ Ali liet een stilte vallen, maar stond toen op. Terwijl Lil’ Kleine met een verbeten gezicht toekeek, imiteerde Ali de uitval die nooit werd gefilmd. ,,Hou je bek, vies vuil...’’, riep hij, voordat zijn geschreeuw onverstaanbaar werd.