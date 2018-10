Ali B wil bij zoontje Nouri zijn en schrapt theatershows in Gelderland

Rapper Ali B (37) zet zijn theatershow Koorts op een laag pitje nu zijn zoontje Nouri is geboren. De voorstelling is een jaar uitgesteld. ,,Hij heeft een moeilijke keuze gemaakt’’, laat zijn management in een reactie weten.

Volgens SPEC Entertainment heeft Ali B zich ‘mede door de geboorte van zijn derde zoon’ niet voldoende kunnen voorbereiden op de theatershows. ,,Waardoor hij naar zijn mening niet een volwaardige voorstelling kan neerzetten.’’

Via Facebook biedt de artiest zijn excuses aan. ,,De geboorte van Nouri stond niet op de planning. Ik heb een bewuste keuze gemaakt dat ik bij hem wil zijn omdat ik bang ben dat ik later spijt krijg. Daardoor heb ik te weinig tijd om een nieuwe actuele en kwalitatieve voorstelling te maken. Ik hoop dat jullie mij vergeven’’, aldus Ali. ,,Ik hoop dat jullie naar de verplaatste voorstellingen komen, dan zal ik jullie allemaal in grappen en liedjes over deze periode in mijn leven vertellen.’’

In het verspreidingsgebied van dagblad De Gelderlander zou Ali B met zijn show Koorts optreden bij: Theater De Lampegiet in Veenendaal (donderdag 15 november), Schouwburg Amphion in Doetinchem (woensdag 21 en donderdag 22 november), Stadsschouwburg Nijmegen (vrijdag 30 november), Het Musiater in Zevenaar (dinsdag 18 december), Schouwburg Cuijk (dinsdag 8 januari), Junushoff in Wageningen (woensdag 30 januari) en Stadstheater Arnhem (donderdag 11 april).

Ali kwam twee maanden geleden met het bericht dat zijn vrouw Breghje bevallen was van Nouri. Ali en Breghje trouwden in 2006. Nouri is het broertje van Omar (9) en Amin (7).

👃🏼👶🏻 positive drugs...baby nek Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 3 Oct 2018 om 23:12 PDT