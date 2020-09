Alicia Keys: Ik was prostituee geworden of drugsverslaafde

Alicia Keys had een heel ander leven kunnen hebben en prostituee of drugsverslaafde kunnen worden, vertelt de zangeres aan de Britse krant The Guardian . ,,Het New York waar ik vandaan kom is heel donker, heel verlaten.”

De 39-jarige Keys is geboren in Hell’s Kitchen, een district in New York dat een slechte reputatie heeft door armoede, prostitutie en criminaliteit. De buurtconflicten van de verschillende Puerto-Ricaanse en Ierse inwoners waren onder meer de basis en inspiratie voor de musical en film West Side Story.

In haar single Underdog, van haar gisteren verschenen album, zingt ze over de drugsdealers en single moeders die niet los weten te komen van die wijk. ,,Ik ben die persoon, die altijd in Hell’s Kitchen had kunnen blijven. Dan was ik een prostituee geworden, een tienermoeder of verslaafd aan drugs.” Al haar liedjes die ‘empowering’ of opbeurend zijn, heeft ze tijdens dieptepunten in haar leven geschreven. ,,Ik moet mezelf blijven herinneren waar ik vandaan kom.”

Keys’ zevende studioalbum draait meer dan ooit om kalmte, iets wat de wereld momenteel hard nodig heeft in haar ogen. ,,We zijn meer dan ooit op zoek naar eerlijkheid en echtheid. En dat is een goede zaak,” zegt de zangeres, die met haar man Swizz Beats en hun twee zoons Egypt (9) en Genesis (5) in Los Angeles woont.

