Alicia Silverstone naakt op billboard tegen dierenleed, Demi Moore en Bruce Willis worden oma en opa

interview Leo Alkemade: ‘Ik word doodmoe van de tijd waarin we nu leven’

Leo Alkemade wordt er ‘moedeloos’ van dat tegenwoordig elke grap onder een vergrootglas ligt. De komiek, vanaf morgen te zien in de De Tatta’s, over humor in de woke-cultuur, maar ook over zijn serieuze kant en de reis hij nog zo graag met zijn inmiddels overleden vader had willen maken.

