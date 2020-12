All You Need is Love brengt Vincent uit Australië naar zijn doodzieke zus Huissen

In de All You Need Is Love kerstspecial die vanavond te zien was bracht Robert ten Brink Vincent uit Australië terug naar Huissen, om daar kerst te vieren met zijn zus Meike. Bij haar is onlangs darmkanker geconstateerd en dat is dusdanig uitgezaaid dat ze niet meer te genezen is.

,,Als we bellen weet je gewoon dat ze er over twee jaar niet meer is,” verklaart een emotionele Vincent. ,,En daarom is het zo belangrijk dat je straks voor haar deur staat,” vertrouwt Ten Brink hem toe. ,,Dit wordt voor jullie de meest bizarre kerst ooit.”

Vijf pogingen

Makkelijk was het niet om Vincent naar Nederland te krijgen. Na vijf pogingen ging de Australische overheid pas akkoord met zijn vlucht naar huis. En dat is niet het enige probleem. Als Robert aan Meike vraagt of ze naar buiten kan komen, weigert ze: ze weet de uitslag nog niet van de coronatest. Die blijkt gelukkig negatief waarop broer en zus alsnog herenigd kunnen worden.

Vader ziet kind voor het eerst in uitzending

Ook liet Robert ten Brink de grootste kerstwens van Anuschka uit laten komen. De kleine spruit van Anuschka kwam met een keizersnede ter wereld, maar ondanks tal van pogingen om de vader van het meisje op tijd naar Nederland te halen kon Gabriel er niet bij zijn. Inmiddels had Anuschka een hereniging voor de feestdagen al opgegeven, maar Robert ten Brink bleek haar redder in nood.



Ten Brink reisde af naar Rotterdam, waar de onlangs bevallen Anuschka woont. In het speciale coronaproof All You Need Is Love-huisje wachtte ondertussen Anuschka’s vriend Gabriel. Vanwege het coronavirus had hij de zwangerschap van zijn vriendin niet mee kunnen maken en ook de bevalling moest hij missen. Toen ook nog eens bleek dat het kersverse gezinnetje apart van elkaar de feestdagen moest doorbrengen, schakelden naasten van Anuschka Robert ten Brink in, in de hoop Gabriel hier op tijd heen te krijgen.

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar het team van All You Need Is Love kreeg het voor elkaar om Gabriel naar Nederland te krijgen. Toen Ten Brink aanbelde bij Anuschka, stonden direct al de tranen in haar ogen. ,,Ik krijg heel veel mails voor jou, die gaan allemaal over jou en je vriend”, begint de presentator zijn verhaal, terwijl Anuschka staat te snikken. ,,Ja, we hebben het afgelopen halfjaar geprobeerd om samen te zijn, tijdens de zwangerschap al en de bevalling. Maar het is allemaal niet gelukt.”



Ten Brink kondigt vervolgens aan Anuschka ‘heel gelukkig te gaan maken’. Ze snottert: ,,Hoe dan? Hoe dan?”. Op dat moment komt Gabriel aanlopen. Het levert een emotionele hereniging op met veel tranen, maar ook een allereerste ontmoeting tussen vader en dochter. Liefkozend neemt hij het meisje in zijn armen, terwijl Anuschka niet kan stoppen met huilen. ,,Is papa daar”, zegt ze snikkend.

Hereniging

Een ding is zeker: de feestdagen hadden voor Anuschka en haar gezin niet mooier kunnen beginnen. Maar het is niet het enige stel dat door de makers van de kerstshow herenigd wordt. De in Los Angeles wonende Hidde, zijn vriendin Erin en pasgeboren zoontje Weston werden naar Nederland gevlogen om kerst te vieren met zijn ouders, die hun kleinkind nog nooit hadden gezien.

Ook in de studio vloeiden veel tranen. Dit jaar was de All You Need is Love-set niet gevuld met 500 man, maar stonden er kersthuisjes voor slechts 30 toeschouwers. In elk huisje zat één huishouden waaruit natúúrlijk iemand werd verrast. Leonie werd herenigd met haar lief Sagi uit Georgië en Rebecca mocht haar Juan Carlos uit Peru in de armen sluiten.



Rebecca’s broer Jordi heeft ook een grote liefde in Peru en zelfs een zoontje, dat hij nog nooit gezien had. Ten Brink moest hem echter teleurstellen: ,,Jullie vragen wel heel veel van me, we kunnen niet álles.” Voor doorgewinterde AYNIL-kijkers zal het echter geen verrassing zijn geweest dat dat een leugen was. Niet veel later liep de liefde van Jordi’s leven alsnog de studio binnen mét zijn zoontje.

Aanpassingen Door de coronapandemie was All You Need is Love dit jaar anders dan normaal. Om het programma toch te kunnen draaien zijn er heel wat aanpassingen gedaan. In een eerder interview met deze krant vertelde Robert ten Brink daarover. Zo mochten bij de opnames, vlak voor kerst, maar honderd man in de studio: vijftig man van de crew, vijftig gasten. Normaal zijn dat er vijfhonderd. Het publiek onderging vooraf een gezondheidscheck (met een temperatuurmeting), de deelnemers kregen een coronatest. Alle geliefden die uit het buitenland kwamen trouwens ook, bij aankomst op Schiphol. Op die luchthaven filmde Ten Brink wel, maar zonder de dansende gigagroep stewardessen. De grote touringcar werd vervangen door kleinere busjes en ook had Ten Brink de beschikking over een mobiel, coronaproof kersthuis. ,,Het is altijd zo gemakkelijk: je belt bij iemand aan en loopt dan mee naar binnen. Dat ging nu even anders.’’

