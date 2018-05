Alleen de echte fan haalt 10 punten voor deze Star Wars-quiz

Christina Aguilera haalt fel uit naar The Voice

7:56 In een interview met Billboard Magazine heeft Christina Aguilera haar ongezouten mening gegeven over haar periode als coach bij The Voice in Amerika. De zangeres was vijf seizoenen lang te zien in het programma, tussen 2011 en 2016. Maar erg positief kijkt ze niet terug op het succesvolle programma van bedenker John de Mol.