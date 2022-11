Alleen publiek bepaalt voortaan finalisten voor songfestival

Michael J. Fox dankbaar voor ‘totaal onverwach­te’ ere-Oscar

Michael J. Fox, bekend uit de ‘Back to the Future’-trilogie, heeft een ere-Oscar gekregen voor zijn strijd tegen de ziekte van Parkinson. De acteur zei zaterdagavond tijdens zijn toespraak dat het een “totaal onverwachte eer” is voor hem.

21 november