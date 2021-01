Alles is ouderwets in waargebeurd opgravingsdrama The Dig

Netflix lijkt steeds vaker de plek voor producties die in de bioscopen waarschijnlijk zullen worstelen met het vinden van een publiek. The Dig is zo’n film. Eigenlijk is alles hier ‘ouderwets’: het genre (denk hier vooral aan het romantische epos vol wijde landschapsfotografie à la The English Patient), het trage tempo en zelfs de thematiek.