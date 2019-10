Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing brengen hun YouTube-serie Hehobros naar het theater toe. In de voorstelling vergroten de twee net als in de serie weer de tegenstellingen tussen de wereld van een heteroseksuele man en een homoseksuele man uit, maar pakken ze ook thema's als het leven van een dertiger aan. Waar mag je wel en waar mag je geen grappen over maken?

Een gesprek tussen twee mannen, de een hetero, de ander homo. De vraag: Hoe werkt dat nu eigenlijk met die vagina. Wat volgt is een hilarische sketch van enkele minuten, waarin Pepijn Schoneveld aan Kevin Hassing uitlegt hoe een man dient om te gaan met het vrouwelijke geslachtsorgaan. Maar Kevin blijft maar vragen hebben.

Hilarisch bedacht, zou je denken. ,,Maar dit gesprek hebben we dus echt gehad”, vertelt Pepijn. ,,Iets minder lang weliswaar.” Het is in het kort het concept van de Hehobros. Voor de VPRO maakten Schoneveld en Hassing al twee seizoenen van het sketchprogramma, maar het wordt nu een heel theaterprogramma. Het blijven sketches, maar met een rode draad door de hele voorstelling heen.

Volledig scherm Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing © Annemieke van der Togt

Mooi klasje

De vriendschap tussen de twee is de basis voor het ontstaan van de Hehobros. Het duo kent elkaar van de theateropleiding. Een mooi klasje, met onder anderen Televiziersterwinnares Elise Schaap en het komische duo Yentl & De Boer. Er ontstond een hechte band tussen de twee mannen, die in eigenlijk in alles van elkaar verschillen. ,,Kevin is heel erg bang voor de dood en ik ben heel erg bang voor het leven”, vertelt Schoneveld. ,,Kevin wil nog iedere dag leven alsof het zijn laatste is en ik ben allang blij als het zijn gangetje gaat. Alleen onze humor is hetzelfde.”

Voor de sketches uit het oogpunt van een heteroman en een homoman kreeg het tweetal eerder al van de VPRO volledig carte blanche. In het theater is dit ook weer het geval. ,,Alles moet tegenwoordig op de Luizenmoeder lijken. De hoge bazen begrijpen niet hoe het werkt.” Hij wijst naar Henry van Loon hoe het wel moet. Hij mocht de reeks Random Shit in volledige vrijheid maken voor Videoland. ,,Geef ons maar de vrijheid en dan zorgen wij wel dat het mooi wordt.”

Voor Schoneveld en Hassing resulteert dit in een voorstelling over de huidige tijd. Met thema’s als hoe het is in om in de tijd van Metoo een vrouw te versieren. De show Hehobros on Tour gaat aankomende dinsdag in première. Daarmee is het duo in vijftig plekken in het land te zien, ook maken ze voor Theater Bellevue een speciale kerstvoorstelling.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website.