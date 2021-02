‘Alleseter’ Viktor Brand: Laat mij lekker van alles tegelijk doen

Brand kijkt met veel vrolijkheid terug op de opnames die in januari plaatsvonden in pretpark Toverland in het Limburgse Zevenum. In het buitengedeelte van het verlaten park vonden er dagelijks tussen de prachtig verlichte achtbanen korte opdrachten plaats. Met strikte deadlines, want ijs smelt nou eenmaal. In het zogenoemde ‘ijsatelier’, waar het standaard tien graden vriest en thermo-onderbroeken geen overbodige luxe zijn, vonden de grote opdrachten plaats. ,,Het is een bijzonder wereldje waar je instapt’’, weet Brand. ,,Die kunstenaars trekken normaal gesproken de hele wereld over; in de zomer maken ze overal kunstwerken van zand en in de winter gaan ze met ijs aan de slag.’’