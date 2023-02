Als een Nederlandse Harry Styles droeg Jim Bakkum opeens kakelbonte pakken met dierenprints en pailletten

Met video's Spike vergeet te jureren door spektakel bij El­vis-tribute­band: ‘Een ster is geboren’

Bouke Scholten en de ElvisMatters Band hebben zaterdagavond het programma The tribute: the battle of the bands op stelten gezet. Jurylid Spike van Zoest ging zelfs zo erg uit zijn plaat, dat hij vergat zijn cijfer aan te passen. Zijn collega Angela Groothuizen was voor het oog van 777.000 kijkers ook laaiend enthousiast: ,,Er is een ster geboren!”

5 februari