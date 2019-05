Als H&M dat badpak van Songfestival-Netta maar niet gaat kopiëren

Je kon twee dingen doen tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je doodergeren aan de hemeltergend slechte acts, de zogenaamd spontane maar o zo doodgerepeteerde onderonsjes van de presentatoren en de idiote apotheose dat de knettervals Na Na Na-krassende charmezanger uit San Marino – hij herhaalde het 244 keer, citeer ik commentator Cornald Maas - lachend doorging naar de finale. Of gewoon lekker genieten van dat rare circus in Tel Aviv.



Drie keer raden wat wij (regel: het Songfestival kijk je immers niet alleen) hebben gedaan. Precies. Wij hebben ons laten meevoeren door het Frozen-achtige operasprookje van Australië. Zitten schateren om de zombie- annex sm-dans uit IJsland en die veel te overdreven gebaren van de nep-drummer uit Tsjechië. En, omdat dat óók bij het Songfestival hoort, raakten we toch ook weer vertederd door al die uitzinnige homo’s in de zaal en de mierzoete hartjesregen van Dana International.