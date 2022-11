Als het om deze wezens gaat, zijn groepsseks en moorden wél mooie tv

Gebrek aan knuffelen in coronatijd bezorgde Isabelle Beernaert inspiratie voor voorstel­ling

Zonder er over na te denken kreeg danseres en choreografe Isabelle Beernaert dankzij haar vak vol aanrakingen nogal wat van het knuffelhormoon oxytocine binnen. In coronatijd bleek dat plots niet meer vanzelfsprekend. Het boeide de Vlaamse, die er de voorstelling Oxytocin over maakte.

15 november