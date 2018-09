'Als mijn vader nog zou leven zou ik geen zanger zijn geweest'

Hazes was vanavond te gast in De Wereld Draait Door om te vertellen over zijn nieuwe plaat die vrijdag in de winkel ligt en zijn drie concerten die volledig zijn uitverkocht in Ahoy. Maar Van Nieuwkerk sneed eerst een ander onderwerp aan. Want hoe gaat het nu eigenlijk echt met Hazes, die afgelopen zomer een maand afwezig was wegens oververmoeidheid?



De Hazes-telg bekende het soms moeilijk te vinden dat mensen hem altijd aan zijn vader linken ,,Ik doe dit al elf jaar, hè. De eerste zeven jaar was ik een soort van lachertje", vertelde hij openhartig. Van Nieuwkerk confronteerde hem vervolgens met het gegeven dat de 24-jarige zanger altijd in een soort schaduw van zijn vader zal blijven staan. ,,Ik vind die schaduw helemaal niet erg, dat is iets om ongelooflijk trots op te zijn. En als ik nu praatjes ga krijgen dat ik niet meer in die schaduw wil staan, dan zou ik vergeten waar ik alles een beetje aan te danken heb."



Toch gaf Hazes aan het ook fijn te vinden als mensen hem waarderen om wat hij kan en zelf probeert te bereiken. ,,En niet dat als ik nu een scheet laat, dat mensen zeggen: 'Die scheet van je vader was toch mooier'", grapte hij.