AD Media podcastHet vaste mediapanel is lyrisch over de dramaserie Het Jaar van Fortuyn met glansrollen voor Fedja van Huêt als Mat Herben, Ramsey Nasr als Ad Melkert en Jeroen Spitzenberger die de naamgever van de serie speelt. De beste mannelijke bijrol is voor Niek Barendsen, die een uitstekende Harry Mens in huis heeft.

Natuurlijk is ook deze week het BZV-café geopend en het meest opvallende radiofragment was te horen bij 538 in de middag bij de Coen & Sander Show die Anouk de vergelijking hoorde maken tussen de programmabaas van RTL, Peter van der Vorst, en een gillend speenvarken. Maar had de zangeres een punt over de gebrekkige communicatie over het onderzoek naar de misstanden achter de schermen bij The Voice?

Sowieso is er wat aan de hand bij RTL4. De programmering is behoorlijk saai en voorspelbaar aan het worden. Mede door het wegvallen van The Voice lijkt er weinig vernieuwing in te zitten. De kijkcijfers van Jinek worden geanalyseerd en de conclusie is: ‘Als RTL4 zo doorgaat, dan jagen ze alle kijkers weg!’

