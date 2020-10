Als Rutte deze Jinek serieus neemt, stelt hij zo snel mogelijk keiharde coronaregels in

Ik had het me serieus voorgenomen: een beetje meer zoals Diederik Gommers worden. Niet meteen als een sarcastische bitch reageren als iemand weer eens egoïstische lulkoek debiteert over de coronamaatregelen (of welk onderwerp dan ook). Maar: begripvol knikken, empathie tonen, goed luisteren wat het signaal onder de vraag is en vooral de persoon uiterst serieus nemen.



Ik hield het vol tot ongeveer halverwege de twee uur durende special van Jinek waarin jongeren in gesprek gingen met Gommers, Ernst Kuipers en Ahmed Aboutaleb. De uitzending was het onverwacht positieve gevolg van het tenenkrommende optreden van Famke ‘ik heb superveel respect voor corona’ Louise van twee weken geleden. Dat maakte de actie toch de moeite waard, vond de zangeres, ook al moest zij het bekopen met bedreigingen, vernieling en gecancelde optredens.



De drie heren hielden zich keurig aan de hierboven beschreven Gommers-methode, die hij inmiddels ook succesvol heeft uitgerold naar Instagram. Het toont aan over welke superkrachten zij beschikken en hoe blij we moeten zijn dat zij op de plekken zitten waar ze zitten. Bij mij ontsnapte, ondanks alle goede voornemens, een honend gepiep toen een van de studenten doodserieus zei dat ze na een dag werken écht geen puf had om de persconferentie van Rutte te luisteren en waarom dat niet in een paar punten wordt samengevat.



Het honend gepiep werd een verontwaardigd ‘ach doe toch normaal, jongen’ toen een ander de 1,5 meter-regel maar weer eens ter discussie stelde. Want hij had ergens gelezen dat die totaal niet werkte. Dat lijkt me eerlijk gezegd het grootste probleem van deze tijd: veel mensen, ook jongeren, hebben geen zin of tijd om een krant te lezen of een talkshow te kijken, maar wél om die dingen van Facebook of Insta te pikken die precies in hun straatje passen.