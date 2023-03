Amanda Bynes blijft week langer op psychiatrische afdeling

Gordon ten huwelijk gevraagd door vriend Gavin: ‘Ik kan niet stoppen met huilen’

Gordon is door zijn vriend Gavin ten huwelijk gevraagd. Dat nieuws deelt de 54-jarige presentator middels een bericht op Instagram. ‘Gisteren, tegen al mijn verwachtingen in ging mijn vriend op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen’, schrijft Gordon.