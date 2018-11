Amanda gaat het gevecht aan en Dewi's chihuahua-liefde

VOF de Kunst-zan­ger komt met voorstel­ling Suzanne

17:20 Zanger Nol Havens van VOF de Kunst komt met een speciale voorstelling over zijn wereldhit Suzanne. Op 20 januari is hij met Suzanne Voorbij te zien in theater De Steenakker in Haps. Afgelopen zaterdag was er in Utrecht een speciaal concert om het 35-jarig bestaan van de klassieker te vieren.