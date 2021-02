Amateurmusicals balen van gevestigde namen in Op zoek naar Maria: ‘Meisje van de slager leuker’

De Stichting Amateur Musical Nederland is teleurgesteld in AvroTros en de publieke omroep. Vorig jaar klopte de organisatie aan bij de omroep. ,,Om te praten over een nieuw musicalprogramma. Daarbij zouden we op zoek gaan naar het grootste musicaltalent van Nederland. Er was geen interesse”, aldus Guido van Gend, een van de twee initiatiefnemers van de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN).

Jaarlijks gaat de SAMN op zoek naar de beste musicalamateurs van Nederland. Dat AvroTros nu weer teruggekeerd is met Op zoek naar Maria, het programma waarin naar de hoofdrolspeler voor de musical The Sound of Music wordt gezocht, steekt Van Gend.

,,Ik heb niks tegen dat programma, maar het schuurt wel een beetje. Ik snap de kritische gedachten als het gaat om amateurmusical, want ik heb ook genoeg voorstellingen gezien waarbij ik dacht: kan ik de zaal weer verlaten? Maar dan heb ik het meer over tien tot vijftien jaar geleden. Sindsdien is het niveau enorm omhoog gegaan. Niet voor niets reikt Joop van den Ende bij ons een award uit.

,,Er is een enorme groeispurt geweest in het amateurtheater. Wij hebben met onze achterban de beste toegang tot het nog niet ontdekte talent. Ik vind het de taak als publieke omroep om eerst daarnaar te kijken, in plaats van in zee te gaan met het commerciële Stage Entertainment.”

Quote Het is toch veel spannender als een meisje dat bij de slager werkt ineens een groot talent blijkt te zijn? Guido van Gend

Juist vanwege die connectie én de reclamebreak ligt het programma nu onder de loep bij het Commissariaat voor de Media, het bestuursorgaan dat toezicht houdt op het naleven van de mediawet. ,,De deelnemers aan dit programma hebben zich vaak al bewezen in het vak, terwijl er nog genoeg talent te vinden is. Ik zag een meisje auditeren dat al op West End had gespeeld. Het is toch veel spannender als een meisje dat bij de slager werkt ineens een groot talent blijkt te zijn?”

Van Gend geeft voorbeelden van amateurs die meededen aan de Amateur Musical Awards en vervolgens professional werden, zoals Jonathan Vroege. ,,Speelde Simba in The Lion King en is nu in de race voor de hoofdrol van Aladdin. Robin Reitsma speelde in Soldaat van Oranje en had hoofdrollen in grote producties in Duitsland, Alex Hendrickx is te zien in de tv-serie Petticoat en de musical All Stars.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Kijk eens verder’

Sinds 2014 organiseert de stichting jaarlijks de Amateur Musical Awards, waarbij onder anderen Joop van den Ende, Pia Douwes, Stanley Burleson, Karin Bloemen en René van Kooten prijzen uitreikten. Pia Douwes doet dat elk jaar met haar eigen Pia Douwes Special Talent Award, aan amateurs die nog niet actief zijn op het professionele toneel. Zij krijgen een masterclass van Pia.

,,We zijn relatief klein begonnen in het DeLaMar Theater, met 70 deelnemende amateurproducties en 250 genomineerden op het toneel. Maar inmiddels hebben we vijf edities gehad en is het evenement uitgegroeid tot een groots gala dat na DeLaMar ook heeft plaatsgevonden in Koninklijk Theater Carré en het Nieuwe Luxor Theater”, aldus Van Gend.

Quote Er zijn honderden amateurver­e­ni­gin­gen en nog eens 1,5 miljoen mensen die in een koor zingen. Dit is een gemiste kans Guido van Gend

,,De kwaliteit van het amateurtheater is de laatste jaren enorm vooruitgegaan. Kijk eens verder in Nederland wat er al is, denk ik dan. Er zijn honderden amateurverenigingen en nog eens 1,5 miljoen mensen die in een koor zingen. Dit is een gemiste kans. Er zijn zoveel passie, ambities en talent. Het is zo jammer dat we niet eens het gesprek zijn aangegaan voor een soortgelijk programma. Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden, maar we blijven openstaan voor eventuele samenwerking.”

AvroTros laat weten ‘inhoudelijk hier niet op te reageren’.

Lees ook de column van Angela de Jong over het programma: ‘Pia Douwes heeft zich nu al compleet ongeloofwaardig gemaakt als opperjurylid’

Bekijk onze video’s over show en entertainment: