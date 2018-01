Amber Rose ondergaat toch borstverkleining

In augustus vroeg de blondine haar achterban op sociale media om raad. Door haar enorme decolleté kampte ze namelijk met medische klachten. ,,Ze zijn belachelijk zwaar, mijn rug doet zeer en ik kan geen schattige, kleine shirtjes dragen zonder een oma-bh", schreef Rose. ,,Zijn er vrouwen die veel gelukkiger zijn, ondanks de littekens, met hun borstverkleining?" luidde haar vraag.



De adviezen en tips hebben haar zo te zien kunnen overtuigen. Ondanks haar angst voor de operatie, weet Rose zeker dat de artsen goed voor haar zullen zorgen. ,,Ik ben erg blij dat het eindelijk zover is."



In een filmpje dat Rose vandaag deelt, vraagt de arts haar wanneer ze voor het laatst een topje met spaghettibandjes heeft gedragen. ,,Dat is heel lang geleden”, verklaart ze. ,,Volgens mij was ik toen tien.”