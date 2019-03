Amerikaanse hitserie The Big Bang Theory pakt sitcomrecord

Kijkers ergeren zich aan ‘lachband’ in Kees & Co (maar die is er helemaal niet)

30 maart Simone Kleinsma schitterde als vanouds, maar de ‘lachband’ onder de eerste nieuwe aflevering van Kees & Co was overdreven, ouderwets en bloedirritant. Dat was vanavond de tendens op Twitter, waar talloze kijkers reageerden op de terugkeer van de comedyklassieker op RTL4. De kritiek is opmerkelijk, aangezien in Kees & Co helemaal geen gebruik zou worden gemaakt van een lachband.