‘Amerikaanse rapper Drakeo the Ruler overleden na steekpartij’

plus en min Expeditie Robinson 2021: schitteren­de proeven maar teleurstel­len­de locatie

Expeditie Robinson beleeft morgen zijn finale. Wie van Robbert, Anouk, Do of Britte ook gaat winnen, het was een andere editie dan anders. In Expeditie Jansen volgde verslaggever Dennis Jansen het survivalprogramma op de voet. Wat waren de plussen en de minnen?

18 december