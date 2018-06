'Amerikaanse Rapper XXXTentacion (20) doodgeschoten'

XXXTentacion, die eigenlijk Jahseh Dwayne Onfroy heet, had volgens TMZ net een motordealer bezocht toen een onbekende schutter hem benaderde en neerschoot. Volgens een ooggetuige had de rapper na het incident 'geen hartslag' meer.



Het motief voor het incident is onbekend. De rapper timmert vooral in Amerika flink aan de weg met zijn muziek, maar zijn privéleven is onrustig. Zo moest hij binnenkort voor de rechter verschijnen vanwege de vermeende mishandeling van zijn zwangere vriendin.



De Nederlandse rapper Ronnie Flex reageert op Twitter verslagen op het nieuws. ,,Is hij echt dood?'', vraagt hij zich af. ,,Dat zou echt fucked up zijn.''



XXXTentacion is onder meer bekend van zijn debuutsingle Look At Me. Afgelopen maart kwam zijn tweede studioalbum ? uit. Die plaat haalde in Nederland de tweede plek in de albumlijst.