Amerikaanse Space Force-logo lijkt wel héél erg op dat van Star Trek

Eminem over kritiek op ‘ongevoelig album’: Moord is alledaags geworden

10:32 Eminem heeft op Instagram uitgebreid geageerd op de kritiek die hij kreeg op zijn nieuwe album Music To Be Murdered By. Vooral de tekst waarin hij verwijst naar de aanslag in Manchester bij het concert van Ariana Grande schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. ,,Dit album is ontworpen om het geweten te shockeren.”