Amerikaanse sterren woedend op Trump: ‘Liegende zak stront’

,,Ik ben in de studio bezig met iets speciaals na de aanval op de democratie van vandaag. Mijn hart is gebroken. Het maakt me verdrietig hoe naïef ik was om te denken dat dit onmogelijk kon gebeuren, en toch gebeurde het”, schrijft Demi Lovato op Twitter. ,,Dit mag nooit meer gebeuren. Ik ben boos en schaam me.”

De vertrekkende president herhaalde in een video zijn onterechte claim dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en zei tegen de aanhangers die zich met geweld toegang hadden verschaft tot het Capitool: ,,We houden van jullie. Jullie zijn heel speciaal.”

Zangeres Pink, dochter van twee veteranen, zegt ook dat ze zich schaamt voor wat er gebeurt in Washington. ,,Hypocrisie en schaamte. Onpatriottistische schapen drinken vergif. Dit is een trieste dag voor Amerika.” Rapper Carbi B noemt de bestormers ‘tuig’.

,,Vredige demonstranten tijdens BLM werden geslagen, bespoten met traangas, gearresteerd en op brute wijze behandeld, en nu de hoofdstad wordt bestormd is er nauwelijks machtsvertoon om het te stoppen?” schreef actrice Chloë Grace Moretz. ,,Dat zegt al genoeg.” Onder meer Chris Evans sluit zich bij dat standpunt aan. ,,Denk eens aan het bloedbad als ze niet wit waren geweest”, schrijft hij. Ook Ice-T denkt dat het er heel anders aan toe was gegaan als Black Lives Matter-protestanten hadden geprobeerd om het Amerikaanse Capitool te bestormen.

Daarnaast beklagen sommigen zich ook over het feit dat de bestormers in de media demonstranten worden genoemd. ,,Schande dat het nieuws deze binnenlandse terroristen Trump-supporters noemen alsof het vreedzame mensen zijn die een president steunen. Dit zijn terroristen met vuurwapens!”, schrijft Queer Eye-ster Karamo Brown. Ook filmproducent Shonda Rhimes ergert zich er aan de manier waarop sommige media naar de bestormers verwijzen. ,,Niet supporters. Niet relschoppers. Het woord is terroristen.”

Terroristen

Ava DuVernay herhaalde de zalvende woorden van Trump in een tweet om daaraan toe te voegen ‘aldus Trump tegen zijn terroristen’. Journalist Maria Shriver, de ex-vrouw van voormalig gouverneur Arnold Schwarzenegger en nichtje van John F. Kennedy, liet weten: ,,Donald Trump moet nu uit zijn ambt verwijderd worden. Hij roept op tot geweld. Hij beschermt de mensen in dit land niet. Hij beschaamt het vertrouwen dat zijn stemmers hem hebben gegeven. Zijn Twitter-account zou gedeactiveerd moeten worden.” Schwarzenegger zelf retweet een bericht van senator Lindsey Graham uit 2016, die stelt dat als Trump wordt gekozen, ‘we’ verwoest zullen worden. ,,Je had zo ontzettend gelijk, Lindsey”, reageert de voormalig gouverneur van Californië nu.

Bloed

Sommige sterren trokken een vergelijking met de Black Lives Matter-beweging, die volgens hen veel harder werd aangepakt tijdens de protesten dit voorjaar. ,,Waarom arresteert de politie deze mensen niet?”, vroeg Debra Messing (Will & Grace) zich af. ,,Als ze zwart geweest waren, waren ze nu al neergeschoten.” Mark Ruffalo denkt dat de relschoppers ook anders waren behandeld als het om linkse actievoerders was gegaan: ,,Dan zou er nu bloed door de straten stromen, terwijl geen van ons bewapend zou zijn.”

