Amerikanen en Britten massaal in de rij voor huis in Parijs dankzij hitserie Emily in Paris

De hitserie Emily in Paris lijkt een migratiegolf op gang te brengen. Amerikanen en Britten staan in de rij voor een huis in Parijs. De aanloop bij makelaars is massaal. Buitenlanders willen wonen en wegdromen in de ‘idyllische’ stad die ze kennen van de Netflix-serie.

Emily in Paris begon deze maand aan z’n derde succesvolle seizoen. Het gaat over de jonge Amerikaanse vrouw Emily die zich in Parijs vestigt. Ze werkt er in de luxesector, wordt verliefd en wandelt in de buurt van alle beroemde monumenten. Het is een van de best bekeken series van Netflix, te zien in bijna honderd landen.

Parijs wordt aflevering na aflevering prachtig in beeld gebracht met mooie mensen, mooie gebouwen en zonovergoten avenues en terrassen. Er is, tot ergernis van veel Parijzenaars, geen file te zien en geen vuil op straat te bekennen – in tegenstelling tot in het echte Parijs.

Maar het internationale publiek droomt weg bij de serie. In een week tijd nam het aantal zoekopdrachten van Britten op internet met de woorden ‘verhuizen naar Parijs’ met maar liefst 1416 procent toe. Er was een piek op de dag dat seizoen drie startte.

Naar de makelaar

Het aantal buitenlanders dat zich bij Parijse makelaars meldt is enorm gestegen. ,,Britten en Amerikanen worden verleid door het geïdealiseerde beeld van Parijs dat in de serie wordt geschetst’’, zei luxemakelaar Nicolas Pettex-Muffat tegen de krant Le Parisien. ,,Ze hebben de serie gezien en willen het zelf beleven.’’

Volgens de branchevereniging voor notarissen zijn er in de Franse hoofdstad wijken waar nu één op de vijf verkochte huizen in handen komt van een buitenlander. Maar ook jonge en minder vermogende Amerikanen, van dezelfde leeftijd als Emily, komen naar Parijs en huren er tijdelijk iets, geïnspireerd door hun idool. Le Parisien spreekt al van ‘het Emily-effect’.

In Parijs worden er inmiddels al rondleidingen gegeven langs alle locaties die een rol spelen in de serie. Het officiële toerismebureau heeft – in het Engels – een speciale webpagina gemaakt met de cafés, straten en parken waar Emily in de serie te zien is.

