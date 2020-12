Ammonite leunt op beide hoofdrolspeelsters, die tot de besten van hun generatie behoren

Dotan treedt op kerstavond op voor de paus in Italiaanse tv-show

8 december Het Vaticaan heeft Dotan uitgenodigd voor een speciaal optreden. Hij zal in de Italiaanse tv-show Show do Vaticano zijn muziek ten gehore brengen aan de paus. Hij is de eerste Nederlandse artiest ooit die in het Vaticaan optreedt.