Amsterdam Dance Event start volgend jaar op 21 oktober

Voor de jubileumeditie van de internationale conferentie voor elektronische muziek gaat worden uitgepakt. In de komende weken wordt al meer informatie over het programma bekendgemaakt.



Vorige week bezochten ruim 400.000 mensen uit 146 landen ADE. Het festival duurde van woensdag tot en met zondag en telde meer dan duizend evenementen op ruim tweehonderd locaties.



Net als vorig jaar waren er weer klachten over berovingen en pepperspray. Dat gebeurde tijdens een show van Martin Garrix. In totaal werden zo’n 130 personen behandeld door de EHBO.