‘Amsterdam is niet de beste plek voor het songfestival’

Duncans punten waren nauwelijks binnen of NBTC, de organisatie die Nederland in binnen- en buitenland promoot, kwam met het toch wel verrassende pleidooi het evenement in 2020 níét aan Amsterdam te gunnen. Die stad is namelijk al zó bekend dat ze helemaal geen extra publiciteit nodig heeft, legt directeur Jos Vranken uit. ,,Alleen al het feit dat de Israëlische Netta, de vorige winnares van het Songfestival, na de winst van Duncan direct 'we gaan naar Amsterdam' riep, toont dat aan. Net zoals wij andere landen direct met hun hoofdstad associëren, leggen buitenlandse toeristen meteen een link tussen Nederland en Amsterdam. We moeten op het Songfestival dus juist eens die ándere dingen laten zien; dingen die niet bekend zijn. Want één ding is zeker: het mondiale toerisme blijft groeien en we zullen het in de toekomst beter moeten spreiden. Zodat zo'n stad als Amsterdam niet volloopt en de krimpregio's er juist van profiteren.”