Amy Schumer geveld door de ziekte van Lyme

Akwasi onder vuur om oude, gewelddadi­ge Zwarte Piet-tweets: 'De media versprei­den opnieuw leugens’

6 september De Amsterdams-Ghanese rapper Akwasi Owusu Ansah (32) krijgt vandaag een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen nadat er oude Twitter-berichten van zijn account zijn opgedoken waarin wordt gerept over het vermoorden van Zwarte Piet. Akwasi ontkent verantwoordelijk te zijn voor de reeks gewelddadige tweets. Uit internetdata blijkt echter dat de berichten weldegelijk vanuit zijn account zijn verstuurd. Akwasi wilde niet bevestigen of zijn account was gehackt. ,,We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreidt”, laat zijn woordvoerder aan deze site weten. Argumentatie voor die beschuldiging ontbreekt.