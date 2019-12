André en Bridget vieren kerst met Rachel (en houden haar voor de gek)

Op de beelden is te zien dat het tweetal een gezellige avond met anderen had. Ook Rachel was aanwezig. De 25-jarige zanger wist haar nog voor de gek te houden, zo blijkt uit een bijschrift bij een van de beelden.



André zou Rachel hebben wijsgemaakt dat iedereen in kerstkostuum naar het feest zou komen. Uiteindelijk leek alleen Rachel zich daaraan te hebben gehouden; ze verscheen in een rood-wit-blauwe kerstbroek en bijbehorende trui, tot groot plezier van haar zoon.



Rachel leek er niet zo zwaar aan te tillen. Later ging het drietal nog gezellig met elkaar op de foto. Andrés moeder had eerder al laten weten het goed te kunnen vinden met de 45-jarige Bridget. De twee hebben veelvuldig contact. ,,We appen, we bellen met elkaar. Ze is echt leuk, ik zou goed met haar kunnen leven”, aldus Rachel.