André Hazes anderhalf jaar af van drank en drugs: ‘Niet nodig om op podium te kunnen staan’

met video Al Pacino (83) vindt zwanger­schap vriendin ‘heel bijzonder’

Al Pacino heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat hij op zijn 83ste voor de vierde keer vader wordt. ‘Het is heel bijzonder’, zei hij in een video die dinsdag gedeeld werd bij Daily Mail. ‘Ik heb veel kinderen, maar dit is echt speciaal in deze tijd.’