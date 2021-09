André Hazes heeft burn-out en neemt weer rust, ook vriendin Sarah zoekt hulp

De klachten zijn te wijten aan de ‘roerige periode’ waar Hazes de afgelopen maanden doorheen ging. ,,Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich meegebracht hebben, en de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad.”

Eerder dit jaar gingen Hazes en Monique Westenberg (43), de moeder van zijn 4-jarige zoontje André, uit elkaar. De twee waren met tussenpozen zo’n zeven jaar samen geweest en hadden zich net verloofd. Kort na de breuk kwam de zanger samen met zijn huidige vriendin Sarah van Soelen (26). Volgens Sjoerd Bodewes, de manager van de zanger, is Hazes wel gewend aan een turbulent bestaan.

,,Maar door de coronacrisis en ook de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken. Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt.”

Volledig scherm André Hazes en zijn toenmalige vriendin Monique Westenberg in 2019. © Brunopress

In 2018 kampte de zanger ook met een burn-out. Een jaar later zei hij dat hij zijn ‘lesje had geleerd’. ,,Ik hou echt van heel hard werken, maar ik vind het lekker als ik naar een vakantie toe kan werken. En dat is het verschil met vorig jaar. We trekken nu iedere keer op tijd aan de rem.’’

Gisteren werd al bekend dat de concerten die Hazes in Ahoy zou geven, op 15 en 16 oktober, zijn verplaatst. Met de huidige coronaregels, die bij concerten een bezetting van 75 procent toestaan, is het niet mogelijk de shows op een financieel verantwoorde manier door te laten gaan, luidde de uitleg. De concerten vinden nu eind oktober 2022 plaats. De tickets blijven geldig voor een van de twee avonden.

Ook Sarah zoekt hulp

Andrés vriendin Sarah verblijft momenteel in Spanje, waar ze professionele hulp krijgt om te leren omgaan met de media-aandacht die bij haar relatie met André komt kijken.

Van Soelen werd van de ene op de andere dag een bekende Nederlander toen Hazes na het stranden van zijn relatie met Monique meteen hintte op een toekomst met de influencer.

Quote Sarah zit in Spanje om middels therapie de juiste handvaten te krijgen om met alle aandacht om te gaan Familie Sarah van Soelen

De gezochte hulp heeft niks te maken met haar eerdere drugsverslaving, benadrukte haar familie tegenover Shownieuws.

,,Sarah is al twee jaar clean en dat is iets waar ze nog elke dag aan werkt en dat gaat heel goed’’, aldus de familie. ,,Ze zit nu in Spanje op een plek waar mensen komen met een burn-out of als het gewoon allemaal even te veel is. Sarah zit daar om even op adem te komen en om middels therapie de juiste handvatten te krijgen om met alle aandacht om te gaan,” aldus de familie. Sarah leert bijvoorbeeld hoe ze ‘lelijke berichten’ moet negeren.

Elke dag op Instagram

Sinds de start van hun relatie delen André en Sarah bijna dagelijks foto’s van hun bezigheden met hun honderdduizenden volgers op Instagram. De posts zijn regelmatig voer voor showbizzmedia, aangezien de twee graag cryptische bijschriften gebruiken en nauwelijks interviews geven om dingen op te helderen. ,,Eigenlijk wil ik helemaal geen interviews geven, want ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen’’, zei André daarover.



Volledig scherm André tijdens zijn kortstondige relatie met Bridget Maasland. © Instagram Andre Hazes

Hij beseft dat het soms lijkt alsof hij de aandacht zelf opzoekt. ,,Zelfs ik word moe van mezelf’’, stelde hij. ,,Aan de ene kant denk ik: ik doe niks, ik post niks. Aan de andere kant denk ik: ik kan het beter wel nu hebben, dan is het straks oud nieuws.’’

Na een eerdere breuk met Monique was de zanger kortstondig samen met RTL-presentatrice Bridget Maasland. Hij deelde toen bijna iedere stap die de twee zetten. ,,Met Bridget heb ik domme dingen gedaan. Ik doe het nu echt anders’’, stelde hij.

Excuses aan zoontje

Hazes’ privéperikelen hadden overigens niet alleen met de liefde te maken. Zo kreeg hij na jarenlange stilte weer contact met zijn moeder Rachel en zijn zus Roxeanne en worstelde hij met de gevolgen van zijn bewogen liefdesleven voor zijn zoon. Daar schreef hij zelfs een excuuslied over.

