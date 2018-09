André Hazes helpt als stoute kleinzoon oudjes aan de liefde

Tussen de zes vrijgezelle deelnemers (allen zeventig plus) en de jonge Hazes (24) is de dynamiek ook na de opnames van de datingshow nog duidelijk voelbaar. Als de senioren uiteindelijk niet een nieuwe liefde vinden, dan hebben ze er in ieder geval wel een nieuwe surrogaat-kleinzoon aan overgehouden.



Volgens deelnemer Frans (76) was het fijn werken met Dré, zoals de jongste Hazes-telg vaak wordt genoemd. Hij bood een luisterend oor, maar was vooral 'erg gezellig'. Ook bij de vrijgezelle dames viel Hazes in de smaak. ,,Ze zien me denk ik allemaal als een soort stoute kleinzoon." Frans kan dat beamen. ,,We zijn een dagje samen gaan vissen. Daar bakte André vrij weinig van, de hengel hing continu in de boom. Maar we hebben wel enorm gelachen en goed gepraat", blikt hij terug.



De geboren en getogen Hagenaar is al bijna vijf jaar alleen. Zijn vriendin verloor hij aan kanker, ze was bijna twaalf jaar ziek. In de periode na haar dood was Frans eerst een paar jaar 'lekker op zijn eigen', tot zijn twee dochters het genoeg vonden. Ze maakten een profiel aan op een datingsite, maar voor online dating bleek Frans niet in de wieg gelegd. ,,Ik was een halve dag bezig om alleen maar 'dankjewel' te typen. Een beetje praten in het echt, dat past mij beter."



Door zijn deelname aan het programma hopen zowel Frans als zijn twee dochters op meer succes. ,,Toen mijn vriendin overleed, was ik angstig om wat nieuws te beginnen. Ik was bang dat mijn nieuwe vriendin dan misschien ook ziek zou worden, en ik haar dan weer zou verliezen. Maar uiteindelijk kwam het besef: alleen is ook maar alleen. Ik ben erg blij dat ik heb meegedaan."



In het programma gaan de zes vrijgezelle mannen op een soort Boer Zoekt Vrouw- achtige manier op zoek naar de liefde. Er zijn onder meer speeddates en meer uitgebreide dates. De koppels gaat niet logeren, maar de vrouwen gaan wel thuis bij de vrijgezelle mannen op bezoek. Of Frans ook daadwerkelijk de liefde heeft gevonden, wil hij niet vertellen. Dat komt in het programma. ,,Spannend wordt het in ieder geval wel."