André Hazes in aanloop naar optredens Ahoy tijdelijk weg bij Monique

Geen alcohol, veel sporten en rust en regelmaat. Daar kiest André Hazes jr. voor in aanloop naar zijn concertreeks. ,,Het is nog twee weken en dan moet ik er gewoon staan. Ahoy is voor mij zo belangrijk, ook omdat mijn vader daar altijd succesvol was. Daarom heb ik er voor gekozen om tijdelijk in een hotel te wonen", vertelt hij in De Telegraaf.



Thuis kan hij die rust niet vinden. ,,Reden is dat het thuis gewoon te klein en daardoor te druk is. Als de honden middenin de nacht gaan blaffen of onze zoon gaat huilen, dan lig ik de hele nacht wakker. Dan kom ik niet meer in slaap. Als ik niet genoeg nachtrust pak, dan ben ik de volgende dag niet te genieten. Dat kan ik nu gewoonweg niet gebruiken.”



Toch betekent het niet dat hij Monique en zijn zoon André helemaal niet ziet. ,,In de middag kom ik naar huis, want ik kan niet zonder die belangrijke mensen in mijn leven." Zijn gezinsleven staat hoe dan ook op zijn kop, maar dat gaat hij na zijn concerten in Ahoy goedmaken. ,,We gaan dan voor een langere periode naar Amerika. Daar ben ik dan wel aan toe."