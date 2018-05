André Hazes is bang dat band met zoontje verwatert

,,Als je die kleine minder gaat zien, dat is echt hartverscheurend'', klonk het emotioneel uit Hazes' mond. ,,Maar dat mag geen reden zijn om met elkaar door te gaan. We worstelden tegen beter weten in.'' Wat de 24-jarige zanger vooral een beangstigend idee vindt, is het apart leven van zijn kleine koter. ,,Ja dan zie je hem wakker worden en lachen. Als ik daaraan denk, krijg ik gewoon kippenvel. Daar zit je niet op te wachten.'' Hoewel André en Monique enigszins vrede hebben met de breuk, laten ze beiden blijken het erg lastig te hebben als ze aan de toekomst met hun kleine denken. ,,Het is zo'n puur en lief mannetje. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders'', vertelde de blondine. ,,Ik hoop dat André snel ziet waar het écht om draait.''

Definitief

Eerder deze week lieten André en Monique aan Shownieuws los dat hun relatie stroef verliep. ,,Zijn agenda is helemaal volgepropt. Normaal neem je dan pauze van je werk. Maar in zijn geval gaat dat niet en neemt hij pauze van zijn gezin'', zei Monique daarover.



In de aflevering van volgende week is te zien hoe de zoon van wijlen André Hazes op huizenjacht is. De twee wonen voorlopig niet samen, maar van ruzie is geen sprake; ze gaan de komende dagen met het hele gezin op vakantie. André blijft ondertussen hopen dat de relatie nog te lijmen is. ,,We gaan even uit elkaar, los van elkaar wonen, om de goede vrede te houden en lief voor elkaar te blijven'', zei hij. ,,We hopen dat we bijvoorbeeld over zes maanden weer bij elkaar komen.''



André en de zestien jaar oudere Monique waren ruim vier jaar samen. Op 25 oktober 2016 werd hun liefde bekroond met de komst van zoontje André III. Andrés relatie met Monique was naar verluidt een reden voor de jarenlange ruzie met zijn moeder Rachel, hoewel hij dat zelf altijd heeft ontkend. Gesteund door Monique verzoende André zich eind vorig jaar nog met zijn moeder, toen ze tot verbijstering van zijn fans ineens aan tafel zat bij zijn kerstdiner.