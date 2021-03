André Hazes verbijsterd door operazangeres zonder broek: ‘Mag ik je nummer?’

video Expert over breuk Andre en Monique: ‘Je kunt je relatie niet redden met een diamanten ring’

10 maart Ging André Hazes in december nog op zijn knieën voor Monique Westenberg na een turbulente periode, amper vier maanden later wordt bekend dat de twee opnieuw een punt achter hun relatie zetten. Toch lijken ze elkaar iedere keer weer niet los te kunnen laten en komen ze weer samen. Hoe komt dat? ,,Een knipperlichtrelatie bestaat uit aantrekken en afstoten. Daarvoor is ruimte nodig, maar door corona is die er dus niet. Dat is de genadeslag geweest”, denkt relatie-expert Blanca van den Brand.