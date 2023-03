André Hazes verklaart Monique opnieuw de liefde: ‘Mijn hart ligt voor altijd bij jou’

Dit weekend keerde André Hazes terug op het podium bij Holland zingt Hazes. Niet langer met flink wat drank op, maar compleet nuchter. Na een afkickperiode waarbij hij anderhalf jaar van het podium verdween, wil hij opnieuw beginnen. Met Monique, zo blijkt nu. Op Instagram deelt hij een liefdevol kiekje waar hij haar backstage een zoen op de mond geeft. De tekst erbij zegt voldoende.



‘Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende’, schrijft André. ‘Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat terwijl ik daar zelf aan twijfelde. Waar ik het meest dankbaar voor ben dit weekend, is dat ons kleine aapie tegen een vader opkeek die is wie hij nu is. En dat ben ik mede dankzij jouw eindeloze hoop, steun en geloof. Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden.’



Zaterdag deelde Monique ook al liefdevolle woorden voor André. ‘Na anderhalf jaar geen podium, geen publiek, geen stress en geen drank is daar, over een klein half uurtje, het moment waar hij de afgelopen maanden mentaal keihard naar toe heeft geleefd en gewerkt. Waar hij voorheen al dagen niet te harden was en er tegenop keek als een gek, heeft dat nu plaats gemaakt voor kalmte, plezier en enthousiasme. Ik ben f*cking trots op deze gozer.’ De zanger reageerde daarop: ‘Ik houd van jou, schat!’