André Hazes woont niet meer thuis: ‘Ik ben soms een lul’

Hazes reageerde openhartig. ,,Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. Maar weet je wat het is. We houden heel veel van elkaar. Teveel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.” Hazes vertelt vervolgens dat hij en Monique even niet meer samen wonen. De zanger heeft hun huis tijdelijk verlaten. Dat betekent echter niet dat de relatie ook definitief over is. ,,Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet.” Daarop vraagt Van Erven Dorens aan de zanger of er een goede kans is dat ze weer bij elkaar komen. Maar daarop kan Hazes geen positief antwoord geven. ,,Dat weet ik echt niet.”