André laat tattoo voor Sarah zetten: ‘Een stomkop vind ik mijzelf niet’

Iedereen mag het inmiddels weten: André en Sarah zijn dolgelukkig met elkaar. De twee bezegelden hun liefde al met een peperduur appartement in een Rotterdamse chique wijk, maar dat blijkt niet genoeg. André is namelijk ook van plan om zijn gevoelens voor Sarah op zijn lichaam te laten vereeuwigen. Hoewel hij dat eerder ook voor zijn ex en de moeder van zijn kind Monique Westenberg deed - een verlovingsdatum in zijn nek die nu wordt weggelaserd -, heeft hij geen spijt van al die beslissingen.



‘Een stomkop vind ik mijzelf niet. Mijn impulsiviteit brengt me soms in de shit, maar het is ook een trek waar de mooiste avonturen uit voortkomen’, schrijft Hazes. Hij vervolgt: ‘Als mijn nek clean is, is de nieuwe start compleet.’



Hazes weet ook al wát hij laat tatoeëren voor Sarah. De twee delen beiden een verleden van verslaving, iets waar ze ‘elkaar niet om veroordelen’, legt de Leef-zanger uit. ‘Daarom wordt op mijn ribben getatoeëerd: ‘I love her, not for the way she silences my demons, but for the way her demons dance with mine’.’



Sarah ging Hazes overigens al voor: zij heeft de ‘I love him’-versie getatoeëerd op haar ruggengraat, van haar nek tot haar billen. ‘Supervet en supersexy’, concludeert Hazes.